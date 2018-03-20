Группа компаний олигарха Фирташа опровергла обвинение ГП Украины о неуплате налогов

КИЕВ, 20 мар /ПРАЙМ/. Группа предприятий Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа опровергла обвинения генеральной прокуратуры Украины в уклонении от уплаты налогов.

Во вторник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Генпрокуратура провела обыски в офисных помещениях компаний, входящих в группу предприятий Group DF Фирташа. По ее словам, обыски проведены в рамках уголовного дела по фактам уклонения от уплаты налогов. Сумма убытков государству, по данным следствия, составляет более 500 миллионов гривен (около 19 миллионов долларов).

"Group DF опровергает обвинения, выдвинутые генеральной прокуратурой, о якобы уклонении от уплаты налогов рядом предприятий группы с использованием механизмов страхового рынка Украины... Мы подчеркиваем, что предприятия Group DF работают в соответствии с украинскими законами и в полном объеме выполняют свои обязательства перед государством по уплате налогов", - говорится в заявлении группы, которое поступило в распоряжение РИА Новости.

За последние три года предприятия Group DF уплатили более 15,5 миллиарда гривен (около 590 миллионов долларов по курсу нацбанка), отметили в компании.

Ранее Сарган сообщила, что в 2015–2017 году должностные лица входящих в Group DF компаний "Северодонецкое объединение азот", "Азот", "Ровноазот" и ГП "Химик" организовали преступную схему по уклонению от уплаты налогов путем использования страхового рынка Украины. В частности, указанные компании заключали договоры со страховыми компаниями, которые также входят в группу предприятий Фирташа, и совершали фиктивные страховые взносы. В дальнейшем средства выводились путем страхования этими же компаниями кредитных договоров фиктивных предприятий.

Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.