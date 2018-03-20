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Около 12 тонн опасного мяса кролика завезли в Приморье из Китая


ВЛАДИВОСТОК, 20 мар /ПРАЙМ/. Опасные бактерии обнаружены в 12 тоннах мяса кролика, которые привезли в Приморье из Китая, сообщает пресс-служба управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

"Были отобраны пробы от партии замороженного мяса кролика без кости и шкуры (12 тонн) и направлены на проведение лабораторных испытаний по показателям безопасности и качества. Товар поступил в порт "Восточный" из Китайской Народной Республики. По результатам исследований, проведенных Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора, в пробе мяса кролика обнаружены опасные патогенные бактерии листерии", — говорится в сообщении.

"Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области приняты меры к исключению опасного груза из свободного оборота на территории Российской Федерации", — отметили в управлении.

Патогенные бактерии листерии способны размножаться в пищевых продуктах. Попадая в организм человека, листерия паразитирует внутри клеток, накапливаясь преимущественно в печени и селезенке и вызывая заболевание листериоз.

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