FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Deloitte: Бизнес РФ может обогнать конкурентов по цифровизации в новом политическом цикле


  • Deloitte
    © Wikimedia Commons/DeloitteAustria

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Российский бизнес в новом политическом цикле может догнать и перегнать конкурентов в других странах по цифровизации за счет использования преимущества в сфере человеческого капитала, полагает главный исполнительный директор Deloitte Иан Коулберн.

Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем - Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский - на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.

"Хорошо известно, что руководство страны рассматривает возможность изменения существующей экономической модели, и мы ждем, каким образом это проявится в новом политическом цикле. Мы рассчитываем, что продолжится поддержка диверсификации экономики и повышение уровня конкурентоспособности", - сказал Коулберн РИА Новости.

При этом, по его словам, для повышения устойчивости экономики, например, в сфере локализации необходимо уделять внимание созданию конкурентоспособной экономики за счет локализации производств в различных отраслях, что будет поддерживать диверсификацию и создавать рост, несмотря на то что для получения эффекта потребуется какое-то время.

Что касается диджитализации, по мнению собеседника агентства, четвертая промышленная революция (Industry 4.0) открывает возможность для бизнеса в России не только догнать, но и перегнать конкурентов в других странах за счет использования исключительного преимущества в сфере человеческого капитала, существующего в стране.

"Мы видим данную тенденцию, так как работаем с клиентами по вопросам повышения операционной эффективности и конкурентоспособности, помогаем им осуществлять необходимые изменения в области трансформации их бизнеса", - пояснил он.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ