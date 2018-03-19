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Uber приостановил испытания беспилотных машин после смертельного несчастного случая - СМИ


Мировая экономика

МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Компания Uber заявила о приостановке испытаний беспилотных автомобилей в США и Канаде после того, как одна из машин насмерть сбила женщину в американском штате Аризона, сообщает издание The Verge.

По данным издания, инцидент произошел в городе Темпе, беспилотный автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Позднее женщина скончалась в больнице от полученных травм.

"Наши сердца выражают соболезнования семье погибшей. Мы полностью сотрудничаем с властями в расследовании инцидента", - цитирует издание заявление представителей компании.

По их словам, на момент аварии автомобиль находился в беспилотном режиме управления, однако внутри транспортного средства находился водитель. Как отмечается, в связи с инцидентом испытания приостановлены в городах Темпе, Сан-Франциско, Питтсбурге и Торонто.

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