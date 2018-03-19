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Турция может ограничить доступ российских экспортеров на ее рынок – министр


Мировая экономика

АНКАРА, 19 мар /ПРАЙМ/. Анкара выступает против ограничения числа компаний-экспортеров томатов в Россию и не исключает в качестве ответного шага аналогичных мер по отношению к российским компаниям на турецком рынке, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

"Мы против подобного шага (России по ограничению числа компаний-экспортеров томатов – ред.). Если понадобится, мы предпримем аналогичный шаг – выберем компании, которым передадим право на экспорт", - цитирует Зейбекчи агентство Anadolu. По словам министра, после снятия запрета на экспорт различных овощей и фруктов в Россию турецкая сторона ожидала от Москвы отмены всех видов ограничений.

"После ноябрьского кризиса 2015 года со сбитым российским самолетом турецкая сторона набралась терпения, ожидая снятия ограничений. Однако в итоге мы пришли к выводу, что не достигнем ожидаемых результатов. Поэтому мы выступили с определенными требованиями к российской стороне. Не стоит продолжать подобные шаги. … На сегодняшний день мы фиксируем все статьи импорта из России. Все это делается с единственной целью – при необходимости ввести аналогичные меры в отношении Москвы. Мы также можем выбрать компании, которым передадим право на экспорт продукции из России", - сказал Зейбекчи.

По его словам, российская сторона затягивает визовые процедуры в отношении сотрудников турецких компаний. "В ближайшие дни мы предпримем шаги по данному вопросу", - сказал Зейбекчи.

Россельхознадзор с 1 ноября 2017 года разрешил ввоз в РФ томатов с трех турецких предприятий. А 25 января пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано сообщила журналистам, что Россельхознадзор считает возможным предоставить еще пяти турецким компаниям право на поставки томатов в РФ.

Россия с ноября прошлого года отменила жесткий запрет на импорт томатов из Турции: хотя сами ограничения все еще остаются, до конца года Анкара могла поставить на российский рынок 50 тысяч тонн помидоров. Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года.

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