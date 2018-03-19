Прямое авиационное сообщение впервые будет налажено между Камчаткой и Чукоткой

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар /ПРАЙМ/. Регулярный авиарейс по маршруту Петропавловск-Камчатский - Анадырь - Петропавловск-Камчатский будет запущен через неделю, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Отмечается, что рейсы будет выполнять Камчатское авиационное предприятие раз в неделю по понедельникам самолетами Ан-26. Соответствующее поручение было дано губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным.

"В первую очередь организация регулярного авиасообщения между соседними субъектами направлена на повышение доступности транспортной системы для жителей Камчатки, и хочу обратить внимание, что регулярный рейс по этому направлению будет выполняться впервые", - приводит пресс-служба слова зампреда краевого правительства Юрия Зубаря.

В правительстве добавили, что сейчас власти региона совместно с правительством Чукотского автономного округа прорабатывают вопрос совместного субсидирования тарифов при осуществлении авиаперевозок. Первый рейс отправится в Анадырь в понедельник, 26 марта, в 9.15 по местному времени.