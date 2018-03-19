Глава ЦБ Китая Чжоу Сяочуань ушел в отставку

ПЕКИН, 19 мар - ПРАЙМ. Один из самых влиятельных экономических фигур в мире Чжоу Сяочуань, возглавлявший Народный банк Китая (ЦБ) рекордные 15 лет, в понедельник покинул свою должность, этот пост занял его заместитель И Ган.

Решение было принято на седьмом пленарном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Кандидатуру И Гана выдвинул переназначенный в воскресенье на второй срок премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, а депутаты путем тайного голосования утвердили его кандидатуру.

Покинувший свой пост глава Народного банка Китая 70-летний Чжоу Сяочуань занял свою должность в 2002 году, став самым долгослужащим главой с момента основания ЦБ Китая. Чжоу Сяочуань считается одним из самых влиятельных экономических фигур в мире.

И Ган 1958 года рождения, доктор экономических наук, профессор. С 1997 года занимал различные должности в структуре китайского ЦБ, в том числе начальника департамента монетарной политики. В декабре 2007 года был назначен заместителем председателя ЦБ, в июле 2009 - руководителем Государственного управления валютного контроля. В апреле 2014 года занял должность заместителя управляющего делами центральной руководящей группы по экономическим и финансовым вопросам, сохранив до настоящего момента должность замглавы Народного банка Китая.