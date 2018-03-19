FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Арбитраж Башкирии решит вопрос о полном снятии ареста с активов АФК "Система"


МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Башкирии рассмотрит в понедельник совместные ходатайства истцов и ответчиков о полной отмене обеспечительных мер по обоим искам "Роснефти" ROSN, "Башнефти" BANE и Башкирии к АФК "Система" AFKS и ее дочернему АО "Система-Инвест" о взыскании в пользу "Башнефти" убытков в общем размере 301,2 миллиарда рублей.

Ходатайства поступили в арбитраж 12 марта. Арбитражный суд Башкирии 26 декабря 2017 года утвердил мировое соглашение в деле по иску на 170,6 миллиарда рублей. В нем истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году. До конца 2014 года "Система" была владельцем контрольного пакета акций "Башнефти".

В мировом соглашении стороны договорились о поэтапном снятии ареста с активов "Системы", наложенного ранее в качестве обеспечительных мер по двум искам. Ранее в рамках этого дела суд уже снял арест с принадлежащих ответчикам 31,76% акций МТС MTSS, 90,47% акций Башкирской электросетевой компании. В настоящее время арестованным остается 100%-ный пакет акций АО "Группа компаний "Медси".

Во втором деле, в котором истцы требовали взыскать с ответчиков 131,6 миллиарда рублей дивидендов, полученных "Системой" от "Башнефти", суд ранее снял арест с принадлежащих ответчикам 52,09% акций "Детского мира". В настоящее время заморожены 90,5% акций АО "Агрохолдинг "Степь", 71,87% акций ПАО "МТС-Банк", 100% долей ООО "Система Телеком Активы", 98,78% акций АО "Лидер-Инвест", 16,18% долей ООО "ГК "Сегежа", 88,78% долей ООО "Группа Кронштадт", 45,96% долей ООО "Система Отель Менеджмент", 27% долей ООО "Объединенное мостостроительное предприятие".

"Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в деле по иску на 131,6 миллиарда рублей 12 марта подали также ходатайство об отказе от иска. Как ранее пояснил РИА Новости представитель суда, оно также может быть рассмотрено 19 марта, если не будет возражений от представителей сторон. Ранее рассмотрение дела по существу было назначено на 3 апреля.

АФК "Система" 5 марта сообщила, что перечислила "Башнефти" финальный транш в размере 40 миллиардов рублей по мировому соглашению. В сообщении отмечалось, что таким образом АФК "Система" "выполнила все свои финансовые обязательства по мировому соглашению в полном соответствии с его условиями, уплатив в ПАО АНК "Башнефть" 100 миллиардов рублей".

Версия для печати

Иск "Роснефти" к АФК "Система"

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ