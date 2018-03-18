"Опора": Повышение ответственности министров в РФ поможет принимать взвешенные решения

МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Более широкие полномочия и ответственность министров по национальным проектам в России помогут в новом политическом цикле своевременно принимать компетентные и взвешенные решения и проводить их в жизнь, считает глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

"Президент в послании Федеральному собранию четко сказал, что темпы роста экономики России должны быть выше среднемировых – это непростая задача. Вы знаете, что будут перезагружены 10 национальных проектов. Я с глубоким удовлетворением увидел, что один их проектов – по малому и среднему бизнесу и один из проектов – по экспорту. Кроме того, предполагается повышение производительности труда", - сказал Калинин РИА Новости.

По словам помощника главы государства Андрея Белоусова, правительство РФ подготовит 10 национальных проектов и программ по основным направлениям послания президента: пять в социальной сфере и еще пять - в области экономики, определив конкретные мероприятия, необходимые средства и министров, которые будут нести персональную ответственность за их выполнение.

"Я думаю, что впереди будет достаточно динамичная работа, поскольку в поручениях президента уже к 15 апреля по проекту МСБ администрацией президента дано задание представить комплексный план. Мы считаем, что малый и средний бизнес России может развиваться достаточно быстрыми темпами", - заявил Калинин.

По словам собеседника агентства, некоторые реформы, например, по самозанятым, долго обсуждались, откладывались. "Но если стоит такая задача, то это необходимо сделать. Это же касается экспорта, валютного контроля и так далее. Ряд правильных мер очень долго обсуждался, сейчас нужно согласовано и динамично идти вперед", - считает он.

"Я думаю, что то, что будет больше полномочий министров и с другой стороны больше будет их ответственность за конкретные результаты, будет позволять своевременно принимать компетентные и взвешенные решения и проводить их в жизнь. А результат будет в экономике один – темпы роста выше среднемировых", - заключил Калинин.