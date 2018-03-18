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Председатель коллегии ЕЭК: Создание общих евразийских брендов обсуждается в ЕАЭС


МИНСК, 18 мар /ПРАЙМ/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рассматривают возможность создания общих брендов в 12 сферах, в частности в ювелирном деле и электротехнической отрасли, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

"К сожалению, у нас пока нет евразийских брендов, крупных проектов, в которых бы участвовали все страны. Мы сейчас над этим работаем, выявили порядка 12 направлений, где есть потенциал для совместной реализации проектов. Если нам удастся сформировать евразийские бренды, это позволит вместе выйти и на внешние рынки, (рынки) третьих стран", - сказал председатель коллегии ЕЭК в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

По его словам, речь идет, в частности, об электротехнической промышленности, светотехнической отрасли. "Есть предприятия, которые традиционно между собой работали и которые сегодня хотят воспользоваться существующими кооперационными связями, сформировать первый евразийский бренд. Мы предложили им нашу технологическую платформу... чтобы на ее базе мы могли реализовать этот потенциал", - пояснил Саркисян.

Кроме того, продолжил он, ведутся переговоры с представителями ювелирной отрасли, которые также проявляют интерес к созданию общего бренда.

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