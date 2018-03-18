ЕЭК не хватает полномочий не допускать споров, как у Минска и Москвы по молоку

МИНСК, 18 мар - ПРАЙМ. Полномочия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в сфере контроля за действиями национальных надзорных органов на предмет соблюдения ими союзных норм необходимо повысить, чтобы избегать возникновения противоречий, подобных спору Минска и Москвы о поставках молока, заявил председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Россельхознадзор планировал с 26 февраля ограничить ввоз из Белоруссии молока и ряда видов молочной продукции для переработки. Ведомство объясняло это продолжающимся поступлением из страны небезопасного сырья. Затем введение запрета было перенесено на 6 марта, а потом - на 15 марта. Запрет не планировали распространять на молоко в потребительской упаковке.

Однако 14 марта российское ведомство сообщило, что не будет вводить запрет, а на следующей неделе специалисты службы проведут инспекции белорусских предприятий - поставщиков молока на предмет соблюдения российских требований и норм.

"Моя позиция заключается в том, что полномочия наднационального органа в этой сфере необходимо повысить для того, чтобы страны знали, что будет систематически проводиться инспекция по поводу того, как в правоприменительной практике союзные нормы реализуются. И если у нас будет такой инструмент, такая возможность, то мы можем очень многие вопросы снимать заранее", - сказал председатель коллегии ЕЭК в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье. Таким образом он ответил на вопрос, готова ли ЕЭК стать арбитром в разрешении вопроса о поставках белорусской сельхозпродукции в РФ и о качестве продуктов.

По мнению Саркисяна, "такая инспекция могла бы дать объективную картину и не доводить дело до таких конфликтных ситуаций". "Думаю, через полтора-два года уже коллегия нового созыва может получить эти полномочия", - отметил он.

Председатель коллегии ЕЭК подчеркнул, что необходимо "фундаментально работать в направлении проведения согласованных политик и гармонизации общего законодательства, чтобы системы надзора работали в соответствии с едиными канонами". "Проблему "молочных дискуссий", которая сегодня существует, мы уже включили в повестку заседания коллегии, соответствующие материалы странам отправлены. Это позволит всем уполномоченным в этой сфере органам власти ознакомиться с подготовленными документами, прислать комиссии свои предложения и замечания", - продолжил он.

Саркисян отметил, что "те документы, которые (в ЕЭК - ред.) представила российская сторона, показывают, что порядки… взаимодействия с коллегами были нарушены". "Мы хотим получить от них разъяснения, почему те или иные нормы этих порядков нарушены", - добавил он.