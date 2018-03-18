Kaspersky: Кибератаки на сайты ведомств во время важных событий довольно распространены

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Кибератаки на сайты ведомств по время важных событий, в частности, выборов достаточно распространены, сказал РИА Новости руководитель направления Kaspersky DDoS Protection Алексей Киселев.

"Атаки на сайты ведомств во время важных событий довольно распространены. Данные интернет-страницы выполняют важную информационную функцию, поэтому злоумышленники могут стремиться создать помехи в их работе или создать иллюзию уязвимости ведомства в целом", — сказал Киселев.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что ночью 18 марта была зафиксирована хакерская атаку на сайт комиссии. По ее словам, сайт атаковали из 15 стран.