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Kaspersky: Кибератаки на сайты ведомств во время важных событий довольно распространены


МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Кибератаки на сайты ведомств по время важных событий, в частности, выборов достаточно распространены, сказал РИА Новости руководитель направления Kaspersky DDoS Protection Алексей Киселев.

"Атаки на сайты ведомств во время важных событий довольно распространены. Данные интернет-страницы выполняют важную информационную функцию, поэтому злоумышленники могут стремиться создать помехи в их работе или создать иллюзию уязвимости ведомства в целом", — сказал Киселев.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что ночью 18 марта была зафиксирована хакерская атаку на сайт комиссии. По ее словам, сайт атаковали из 15 стран.

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