Представительство "Атомстройэкспорта" на востоке КНР проголосовало на выборах главы РФ

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Сотрудники представительства АО "Атомстройэкспорт" (генеральный подрядчик строительства АЭС за рубежом госкорпорации "Росатом") проголосовали на выборах президента РФ в городе Ляньюньган на востоке Китая в провинции Цзянсу, где строится Тяньваньская АЭС - крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества.

"Участок для голосования был организован в офисе "Атомстройэкспорта", работу участка организовали сотрудники консульства России в Шанхае. На выборы пришло 136 человек, явка сотрудников представительства - стопроцентная", - сообщил РИА Новости представитель "Атомстройэкспорта".

Также идет голосование сотрудников "Атомстройэкспорта" в Белоруссии - там участок для голосования открыт в представительстве компании в городе Островце на площадке строящейся с участием России Белорусской АЭС, добавил собеседник агентства.

Сооружение Тяньваньской атомной электростанции проводится Цзянсуской ядерной энергетической корпорацией (JNPC, КНР) совместно с "Атомстройэкспортом". Эта АЭС считается одной из самых надежных и безопасных в мире.

Пуск энергоблоков №1 и №2 состоялся в 2007 году. Ежегодно на первой очереди Тяньваньской АЭС вырабатывается свыше 15 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Ранее в марте Россия передала Китаю в двухлетнюю гарантийную эксплуатацию новый энергоблок №3 Тяньваньской АЭС. В нынешнем году должен состояться пуск энергоблока №4. Кроме того, сообщалось, Москва и Пекин обсуждают возможность сооружения с участием России четвертой очереди этой АЭС (блоки №№7 и 8).

В воскресенье в России проходят выборы президента. Официально зарегистрированными кандидатами на этот пост являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").