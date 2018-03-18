Наблюдатели оценивают явку на выборах в России как "хорошую"

МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Наблюдатели считают, что явка на президентских выборах в России хорошая. Об этом РИА Новости сообщил член СПЧ, сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод.

"По Амурской области и Хабаровскому краю цифры выше, чем показатели аналогичной кампании 2012 года", — отметил он.

Брод подчеркнул, что на высокую явку повлияла организованность предвыборной кампании, а также общественное наблюдение — новый институт. "Он повысил у россиян доверие к выборам, т.к. свыше 100 тысяч общественных наблюдателей будут работать. Они обеспечат большую прозрачность для выборов", — сказал он.

По его словам, положительным моментом стало и голосование по месту нахождения.