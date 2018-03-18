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Посол РФ отверг опасения, что Москва может начать кибервойну против Британии


МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Российский посол в Великобритании Александр Яковенко отверг опасения, что РФ может начать кибервойну против Британии.

Дипломат напомнил, что во время визита главы британского МИД Бориса Джонсона в Москву в декабре прошлого министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил ему провести консультации по кибербезопасности. Подобные мероприятия уже проводятся с Китаем, Индией и другими странами.

"Мы хотим разговаривать с другими игроками мировой арены, чтобы установить правила поведения в киберпространстве: что разрешено, а что нет, что представляет собой агрессию, как реагировать на инциденты и так далее. На данный момент ответа нет. Таким образом, пока Россия проявляет себя конструктивно, британские парламентарии и СМИ с предполагаемого попустительства властей предлагают кибератаки против России. Вы не услышите таких разговоров в Москве", — ответил Яковенко в интервью изданию Mail on Sunday на просьбу журналиста газеты предоставить гарантии, что РФ не начнет кибервойну против Британии.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

Водовзводная башня Московского Кремля и высотное здание министерства иностранных дел РФРоссия высылает 23 английских дипломата

В субботу МИД РФ обнародовал свои ответные шаги. Для этого утром в субботу в МИД был вызван посол Великобритании Лори Бристоу. Персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".

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Кибербезопасность

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