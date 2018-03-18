В России началось голосование на выборах президента

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. В России начались выборы главы государства.

Первыми свои двери открыли избирательные участки на Камчатке и Чукотке в 8.00 по местному времени. Прийти на избирательный участок иотдать свой голос можно до 20.00.

Голосование пройдет в 85 субъектах Российской Федерации. Новый президент будет избран сроком на шесть лет.

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, начали работу свыше 97 тыс. избирательных участков, всего в России 107 млн 200 тыс. избирателей. За пределами страны открыт 401 участок в 145 странах.

Всего на президентское кресло претендуют: действующий глава государства Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин и бизнес-омбудсмен Борис Титов.