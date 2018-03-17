Активность хакеров накануне выборов президента России возросла - глава "Ростелекома"

МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Активность хакеров накануне выборов президента России возросла, в частности был атакован сайт Роскомнадзора, сообщил в субботу вечером глава "Ростелекома" RTKM Михаил Осеевский.

"К сожалению, мы видим, что в последние дни возросла активность недоброжелателей. Идут атаки на самые разные сайты. И вот сегодня атаковали сайт "Ленты.ру", атаковали сайт Роскомнадзора", - сказал Осеевский на торжественном мероприятии ЦИК, посвященном началу голосования на президентских выборах.

"Мы уверены, что завтра все будет отлично, и все мы сможем наблюдать, как россияне проголосуют на выборах президента", - добавил он.