FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Медиафорум по культурному наследию Узбекистана прошел в Ташкенте


  • #форум ташкент

МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Международный медиафорум, посвященный реализации проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", прошел 16 марта 2018 года в Ташкенте.

В рамках мероприятия впервые была продемонстрирована полная фактологическая база данных о хранящихся в мировых собраниях культурных ценностях Узбекистана в формате книг-альбомов на трех языках, каталогов, а также видеоверсий, создающих последовательный виртуальный образ памятников истории и культуры страны.

Руководитель проекта Фирдавс Абдухаликов заявил: "Проводимая в Узбекистане президентом страны Шавкатом Мирзиеевым работа по сохранению и популяризации культурного наследия масштабна и беспрецедентна. При этом созданные условия, а также консолидация государственных, общественных организаций и социально ответственного бизнеса, позволяют реализовывать единственный в мире проект подобного рода, который служит не только научным материалом для ученых, но и является духовной пищей для молодого поколения".

В рамках проекта снято 16 видеоматериалов, объединивших культурные артефакты Узбекистана, хранящиеся в знаменитых мировых коллекциях. Также выпущено 10 томов книг-альбомов, которые в количестве 1,5 тыс. экземпляров переданы на медиафоруме ведущим национальным и мировым библиотекам.

В 2018 году также планируются издание факсимильных копий прижизненных рукописей Алишера Навои, хранящихся в британской, российской и французской библиотеках, сборника "Зафарнаме" с миниатюрами побед легендарного полководца средневековья Амира Тимура, рукописи испанского посла Руи Гонсалеса Клавихо о путешествии ко двору Тимура и другие.

На нынешнем медиафоруме обозначены перспективы проекта по изданию 20 новых книг-альбомов о культурных ценностях Узбекистана, находящихся в собраниях музеев Великобритании, Германии, России, США, Турции, Чехии, Франции, Японии.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ