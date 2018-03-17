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Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР


МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя Китая.

Инициативу депутаты поддержали единогласно. Свои голоса за продление полномочий отдали 2970 парламентариев.

Си Цзиньпин является председателем КНР с 14 марта 2013 года. Поскольку он не только является главой государства, но и занимает руководящие должности в партии и армии, его иногда называют "верховным лидером" Китая.

Пост председателя КНР был учрежден согласно конституции страны 1954 года, отменен в 1975 году, а затем вновь восстановлен в 1982 году. До 11 марта этого года председатель Китая мог избираться сроком на пять лет и занимать эту должность не более двух сроков, однако на нынешней сессии депутаты ВСНП внесли поправки в конституцию страны, отменив ограничения на срок полномочий.

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