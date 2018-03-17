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Россия высылает 23 английских дипломата


МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. МИД РФ объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Англии.

Как говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства, Москва требует, чтобы дипломаты покинули Россию в течение недели.

"Объявляются персонами нон грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве. Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер", — отмечается в заявлении МИД.

Саммит ЕС в БрюсселеМэй заявила о высылке из Британии 23 российских дипломатов

Также принято решение об отзыве согласия на открытие британского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Кроме того, прекращается деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса.

Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, им была дана неделя, чтобы покинуть страну. На подобный шаг Лондон пошел в связи с тем, что британские власти сочли Россию причастной к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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