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"Ростех" заказал оборудование для мусорозаводов на 20 млрд рублей


МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Ростех заказал у корпорации "Атомэнергомаш" (группа компаний "Росатома") оборудование для четырех мусороперерабатывающих заводов в Московской области​ на 20 млрд руб. Об этом говорится в заявлении "Ростеха", поступившем в РБК.

Контракт подписала структура "Ростеха""РТ-Инвест". Эта компания строит пять мусороперерабатывающих заводов: четыре в Подмосковье и один в Татарстане. Новые предприятия также будут генерировать электроэнергию.

"Договор предусматривает производство, поставку и установку 12 ед. котельного оборудования уже начато изготовление пароперегревателей, экономайзеров и другого оборудования, входящего в состав котельной установки. Согласно условиям сделки, отгрузка оборудования должна произойти в 2019-2020 годах", — сказано в сообщении.

Мусоросжигательные заводы "Ростех" намерен построить по крупному инвестконтракту в Наро-Фоминском, Солнечногорском, Ногинском, Воскресенском районах. Решение об их строительстве было принято после закрытия полигона "Кучино" в подмосковной Балашихе, куда свозили четверть всего московского мусора. Ситуация была вынесена на федеральный уровень, проблему со свалкой отметил в июне 2017 года президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

Как сообщали источники РБК, ситуация с полигоном "Кучино" была специально вынесена на федеральный уровень, чтобы представить строительство мусоросжигательных заводов как альтернативу полигонам. "Если смотреть концептуально, то очевидно, выступление Путина было в поддержку заводов "Ростеха", — говорил лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин.

При этом в разговоре с РБК ​структура "Ростеха" "РТ-Инвест" не усмотрела связи истории с балашихинским полигоном и строительством мусоросжигательных заводов. "Решение о закрытии полигона принято в интересах людей, которые проживают на этой территории. Со строительством заводов это никак не связано", — поясняла помощник гендиректора "РТ-Инвест" Екатерина Мальцева.

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