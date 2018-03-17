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Захарова: Все решения по ответным мерам в отношении Британии приняты


МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты, официальный Лондон уведомят о них в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Решения об ответных мерах российской стороны приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны", — приводит ее слова RT.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в минувшую среду обвинила Россию в причастности к "делу Скрипаля". Российский МИД отверг обвинения, а посольство в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП.

Мэй проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против Москвы: высылка 23 российских дипломатов, приостановка всех двусторонних контактов с Москвой, а также отзыв приглашения главе МИД России Сергею Лаврову посетить столицу Британии.

"После этого вопиющего инцидента мы не можем оставлять отношения на прежнем уровне", — сказала Мэй.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предположил, что президент России Владимир Путин мог лично распорядиться отравить бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщил ранее телеканал Sky News.

Он не привел доказательств этому утверждению. "Мы спорим с путинским Кремлем и с его решением — а мы считаем, что вероятнее всего это было его решение — распорядиться об использовании нервно-паралитического вещества на улицах Великобритании, на улицах Европы впервые со времен Второй мировой войны". Министр пояснил, что именно с этим предположением связаны разногласия страны с Россией.

Саммит ЕС в БрюсселеМэй заявила о высылке из Британии 23 российских дипломатов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что заявления Запада о причастности Москвы к отравлению нервно-паралитическим газом из группы "Новичок" работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не могут не вызывать у Москвы глубочайшего удивления.

"Вся волна пошла из Великобритании. Это не может не вызывать нашего глубочайшего удивления, о чем мы уже говорили", — сказал Песков.

В российском МИД назвали действия Лондона "информационно-политическим шоу", а обвинения "абсолютно сумасшедшими".

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