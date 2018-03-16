"Яндекс" резко снизил стоимость подписки на музыкальный сервис‍

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Интернет-компания "Яндекс" снизила цены на подписку своего музыкального сервиса. Новая месячная подписка будет стоить 99 рублей.

Отмечается, что новая подписка на "Яндекс.Музыку" позволяет пользователям слушать музыку в высоком качестве звука, получать персональные рекомендации и пользоваться дополнительными функциями сервиса.

Однако, доступ к музыке при подписке ограничен: число треков, которые можно сохранить в памяти смартфона, составляет 99 штук.