СМИ: Богатейшие россияне за третий срок Путина нарастили состояние на $29,5 млрд

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Богатейшие российские миллиардеры за нынешний президентский срок Владимира Путина нарастили состояние на 29,5 миллиарда долларов, сообщает агентство Блумберг.

"Чистое совокупное состояние самых богатых россиян увеличилось на 29,5 миллиарда долларов за нынешний президентский срок Владимира Путина, и они смогли восполнить значительные потери, последовавшие за присоединением Крыма", - говорится в сообщении. Подсчеты сделаны по двенадцати россиянам, которые были представлены в марте 2012 года в индексе Bloomberg Billionaires Index (BBI), включающем 500 богатейших людей мира.

Состояние Владимира Потанина за прошедшие шесть лет выросло на 6,4 миллиарда долларов, Алексея Мордашова - на 5,9 миллиарда долларов, Владимира Лисина - на 5,8 миллиарда долларов, Андрея Мельниченко - на 3,8 миллиарда долларов, Вагита Алекперова - на 3,1 миллиарда долларов, Виктора Вексельберга - на 2,9 миллиарда долларов, Леонида Михельсона - на 2,2 миллиарда долларов, Дмитрия Рыболовлева - на 1,7 миллиарда долларов, Михаила Фридмана - на 1,1 миллиарда долларов.

Это соответствует суммарному приросту по девяти бизнесменам на 32,9 миллиарда долларов. Однако "статистику" подпортили данные по еще трем миллиардерам: Михаил Прохоров за шесть лет по версии BBI стал беднее на 1,6 миллиарда долларов, Алишер Усманов - на 1,1 миллиарда долларов, а Роман Абрамович - на 0,7 миллиарда долларов.

"Дела у российских миллиардеров шли хорошо в первые два года нынешнего срока Путина, но после кризиса на Украине в 2014 году они понесли серьезные убытки, которые усугубило последующее введение санкций и обвал цен на энергоресурсы. Их совокупное состояние, опускавшееся в январе 2016 года до минимума на уровне 115 миллиардов долларов, сейчас растет в связи с удорожанием сырьевых товаров, а также на фоне отскока фондового рынка РФ", - говорится в статье. В материалах к ней указывается, что в 2018 году совокупное состояние этих 12 человек в основном находилось в диапазоне 180-190 миллиардов долларов.

Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.