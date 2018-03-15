Программу для скрытого майнинга криптовалюты нашли в коде сайта украинского Гидрометцентра

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. В коде сайта украинского Гидрометцентра обнаружена программа для тайного майнинга криптовалюты CoinHive, сообщает украинское информагентство УНИАН.

"Про вирусную программу в коде сайта сообщило издание Altcoin.info. УНИАН проверил эту информацию и, действительно, нашел программу CoinHive в коде сайта. Заметим, что наличие программы даже не пытаются скрыть. Код майнера можно увидеть, просто открыв HTML-код сайта, на 35-й строчке", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что пока неясно, был ли скрытый майнинг результатом хакерской атаки, или его встроили в код администраторы сайта.

CoinHive - программа, которая использует мощность компьютеров пользователей сайта для майнинга криптовалюты Monero.