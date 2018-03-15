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Мексика намерена наращивать производство мяса для поставок в РФ


Мировая экономика

МЕХИКО, 15 мар /ПРАЙМ/. Мексика планирует производить больше мяса, чтобы удовлетворить поставки за рубеж, в том числе в Россию, заявил в среду министр сельского хозяйства латиноамериканской страны Хосе Кальсада Ровироса.

"Я уже говорил вам ранее, что Россия хочет покупать у нас более 300 тысяч тонн, у нас нет 300 тысяч тонн мяса, чтобы продавать его России. Значит, мы должны увеличить поголовье, чтобы экспортировать больше и лучше", - заявил министр на пресс-конференции в Мехико.

Для этого, по его словам, в 2018 году власти будут серьезно поддерживать не только откорм скота, но и будут поддерживать производителей, чтобы увеличить поголовье и свои возможности поставок на внешний рынок.

Россельхознадзор в декабре 2012 года ограничил импорт мяса из Бразилии, Мексики, Канады и США из-за наличия в нем запрещенного стимулятора рактопамина, который используется в животноводстве для наращивания мышечной массы животных. Эта добавка запрещена в 160 государствах, включая страны ЕАЭС и Евросоюз.

Мексика уже давно ведет переговоры о возобновлении своих поставок. В декабре 2017 года в стране побывала делегация Россельхознадзора, она посетила семь предприятий в штатах Сан-Луис-Потоси, Тамаулипас, Нуэво-Леон, Нижняя Калифорния, Веракрус и Дуранго.

Как сообщил тогда РИА Новости генеральный директор по безопасности продуктов питания в сельском хозяйстве национальной службы по здравоохранению, безопасности и качеству сельскохозяйственной продукции (SENASICA) Мексики Уго Фрагосо Санчес, Россия должна была дать ответ о возможности возобновления поставок мексиканской говядины на свой рынок до середины марта 2018 года. В SENASICA РИА Новости уточнили в среду, что пока такого ответа нет.

Мексика поставляла в Россию говядину с 2009 года. Больше всего поставок было в 2012 году — 25,3 тысячи тонн.

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