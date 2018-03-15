Кабмин РФ обсудит ужесточение ответственности авиадебоширов

МОСКВА, 15 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг рассмотрит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие ответственность за противоправное поведение на авиатранспорте, сообщает пресс-служба кабмина.

"Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна, а также за ряд других противоправных деяний, совершаемых на воздушном транспорте", - говорится в сообщении.

Также планируется ввести административную ответственность за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования.