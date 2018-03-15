Кабмин РФ рассмотрит введение в законодательство понятия биоэтанола

МОСКВА, 15 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит поправки в законодательство, которыми вводится понятие "биоэтанол", а также определяется порядок лицензирования его производства, хранения и поставок, сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующие изменения планируется внести в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции и ограничении потребления алкоголя.

Биоэтанол - этиловый спирт (этанол), получаемый в процессе переработки растительного сырья.

"Законопроектом, в частности, вводится понятие "биоэтанол", определяется порядок лицензирования производства, хранения и поставок биоэтанола. Предусматриваются специальные требования по оснащению основного технологического оборудования, используемого для производства биоэтанола, автоматическими средствами измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле. Устанавливается запрет на производство предприятиями, осуществляющими выпуск биоэтанола, этилового спирта из пищевого сырья", - говорится в сообщении.

Принятие законопроекта будет способствовать развитию биоэнергетики, в частности, биотехнологий, позволяющих получать энергию из возобновляемых источников сырья, отмечает пресс-служба правительства.