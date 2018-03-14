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Розничные продажи в КНР в январе-феврале 2018 г выросли на 9,7%


Мировая экономика

ПЕКИН, 14 мар /ПРАЙМ/. Объем розничных продаж в Китае в январе-феврале 2018 года вырос на 9,7%, составив 6,1 триллиона юаней (966 миллиардов долларов), свидетельствуют данные государственного статистического бюро.

Показатель оказался незначительно хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 9,8%. При этом в городах Китая розничные продажи за отчетный период выросли на 9,6%, составив 5,2 триллиона юаней (823 миллиарда долларов). Продажи в сельской местности ускорились на 10,7% — до 903 миллиардов юаней (142,2 миллиарда долларов). Розничные онлайн-продажи выросли на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,22 триллиона юаней (194 миллиарда долларов).

Объем розничных продаж в Китае по итогам 2017 года вырос на 10,2%, составив 36,626 триллиона юаней (5,68 триллиона долларов), а онлайн-продаж – на 32,2% до 7,17 триллиона юаней (1,11 триллиона долларов).

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