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Инвестиции в основные активы Китая в январе-феврале выросли на 7,9% в годовом выражении


Мировая экономика

ПЕКИН, 14 мар - ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал (за исключением сельского хозяйства) Китая в январе-феврале 2018 года выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оказавшись значительно лучше ожиданий экспертов, свидетельствуют данные государственного статистического бюро.

Аналитики ожидали, что показатель замедлится до 7% с 7,2% - итогового показателя 2017 года. В январе-феврале 2018 года общий объем инвестиций в основные активы составил 4,46 триллиона юаней (706 миллиардов долларов).

Доля инвестиций госпредприятий за этот период выросла на 9,2%, а частного сектора — на 8,1%. Доля частных инвестиций составляет около 60% от общего объема всех инвестиций в Китае.

Аналитики внимательно следят за долей инвестиций частного сектора, так как рекордно слабые инвестиции с начала 2016 года свидетельствовали о пессимистическом настрое бизнеса относительно дальнейших перспектив экономики Китая.

Инвестиции в основные активы Китая по итогам 2017 выросли на 7,2% против 8,1% в 2016 году и составили 63,16 триллиона юаней (около 9,8 триллиона долларов). Доля инвестиций госпредприятий выросла на 10,1%, а частного сектора — на 6% по сравнению с 2016 годом.

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