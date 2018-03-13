США готовят пошлины против продуктов из Китая с потенциальным ущербом в $30 млрд

ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции, потенциальный ущерб от них для китайского импорта в США будет эквивалентен 30 миллиардам долларов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, инициатором таких мер стал торговый представитель США в ранге министра Роберт Лайтхайзер. Эти ввозные пошлины станут ответом на нарушение Китаем, по версии США, интеллектуальных прав американских производителей.

Ранее сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан заявлял, что США необходимо объединиться со своими партнерами, чтобы противостоять Китаю в части перепроизводства стали и алюминия. Салливан пояснял журналистам, что пошлины, которые Белый дом ввел по стали и алюминию, направлены против Китая. Он отмечал, что такую позицию он слышал от многих сотрудников администрации.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий — в размере 10%. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода.