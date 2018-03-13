Реальные доходы населения в 2018 году вернутся к росту после нескольких лет спада - ВЭБ

МОСКВА, 13 мар /ПРАЙМ/. Рост реальных доходов россиян возобновится в 2018 году спустя несколько лет спада и составит 2,3%, отмечается в прогнозе экономического развития России на 2018-2021 годы Внешэкономбанка (ВЭБа).

Как пишут авторы доклада, на 2018 год придется пик интенсивного роста заработной платы работников бюджетных организаций в соответствии с майскими указами президента.

"Рост зарплаты в бюджетном секторе в реальном выражении ускорится до 7,9%, а в целом по экономике составит 5%. Это позволит динамике реальных располагаемых доходов населения начать восстановительный рост. В 2018 году доходы населения вырастут на 2,3% после последовательного снижения в 2014-2017 годах", - следует из документа.

Однако в 2019 году рост реальной заработной платы и реальных доходов населения практически приостановится в связи достаточно консервативной политикой государства в отношении индексации заработных плат бюджетников и пенсий, отмечают авторы прогноза. По прогнозам ВЭБа, рост реальных доходов населения в следующем году составит всего лишь 0,4%.

"В 2020-2021 годах рост заработных плат и доходов возобновится на фоне ускорения общего роста экономики. Кроме того, снижение экономически активного населения при сохранении низкого уровня безработицы будет поддерживать рост заработных плат", - говорится в документе. Исходя из прогноза ВЭБа, рост реальных располагаемых доходов россиян составит 3,2% и 3,7% в 2020 и 2021 годах соответственно.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян за 2017 год, по данным Росстата, снизились на 1,7% против падения на 5,8% за 2016 год.