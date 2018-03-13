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Повышение пенсионного возраста ни в кабмине, ни в парламенте не обсуждается - Рязанский


МОСКВА, 13 мар /ПРАЙМ/. Повышение пенсионного возраста ни в правительстве, ни в Госдуме, ни в Совете Федерации не обсуждается, такого законопроекта нет, заявил РИА Новости во вторник глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Ранее ВЭБ опубликовал прогноз, согласно которому предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста для россиян с 2020 года, ежегодно по полгода.

"Никаких указаний на этот счет не было, президент РФ в своем послании такого не говорил", - сказал Рязанский.

Он подчеркнул, что "ни в правительстве, ни в Госдуме, ни в Совете Федерации такого законопроекта нет".

Парламентарий подчеркнул, что в соответствии со Стратегией пенсионного развития РФ пенсионный возраст в России не должен меняться до 2030 года.

Прогноз ВЭБ Рязанский назвал "самотворчеством". Он полагает, что "это очередной прогноз очередной группы экономистов-прогнозистов", которые могли учесть прогнозный план экс-министра финансов Алексея Кудрина.

Сенатор также отметил, что "экономическая эффективность от повышения пенсионного возраста ничтожна".

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