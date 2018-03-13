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Роскомнадзор заявил о немедленных ответных мерах в случае лишения RT лицензии в Британии


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МОСКВА, 13 мар /ПРАЙМ/. Роскомнадзор предупредил о немедленных зеркальных мерах в отношении британских СМИ в случае лишения RT лицензии в Великобритании, об этом говорится в заявлении главы ведомства Александра Жарова, распространенном во вторник.

Несколько парламентариев после заявления британского премьера Терезы Мэй о возможной причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля призвали британское правительство ввести ограничительные меры в отношении телеканала RT, вплоть до отзыва у него лицензии на вещание в Великобритании. Мэй не дала прямого ответа, напомнив лишь, что обсудит с парламентариями меры в отношении РФ в среду.

"В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве", - заявил Жаров.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", разработанным в России. По её мнению, это было сделано либо с подачи правительства РФ, либо в результате потери Россией контроля над веществом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал чушью обвинения в причастности Москвы к отравлению Скрипаля, но отметил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон выполнит свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Он подчеркнул, что Россия не получала от Лондона никаких запросов.

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