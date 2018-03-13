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Самолет из Москвы не смог приземлиться во Владивостоке из-за тумана и полетел в Хабаровск


ВЛАДИВОСТОК, 13 мар /ПРАЙМ/. Самолет из Москвы не смог приземлиться во Владивостоке из-за сильного тумана, поэтому отправился в Хабаровск, рассказали РИА Новости в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток.

"Самолет из-за метеоусловий - тумана - приземлится в Хабаровске, где запасной аэродром", - ответили в пресс-службе на вопрос о переносе утреннего рейса из Москвы.

В расписании на сайте аэропорта сообщается, что по плану самолет должен приземлиться в 7.40 по местному времени (00.40 мск), сейчас посадка ожидается в 13.30 (6.30 мск). Также указано, что отправление в Пхукет, Пластун, Преображение, Благовещенск, Дальнегорск, Москву и Хабаровск задерживается. В пресс-службе уточнили, что другие рейсы задерживаются тоже из-за тумана.

Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь волейбольного клуба "Приморочка", который находится в самолете, воздушное судно прибыло в Хабаровск около 10.00 по местному времени (3.00 мск), пассажиров никуда не выпускали, сейчас самолет уже во Владивостоке.

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