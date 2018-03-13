Broadcom не согласна, что покупка Qualcomm может угрожать нацбезопасности США

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Сингапурский производитель полупроводников Broadcom не согласен, что приобретение им американской корпорации Qualcomm, которое ранее заблокировал американский президент Дональд Трамп, может угрожать национальной безопасности США, сообщает издание Politico.

"Broadcom решительно не согласен, что предложенное им приобретение Qualcomm вызывает какие-либо опасения по поводу национальной безопасности", - приводит издание отрывок из заявления компании.

В заявлении на сайте компании также отмечается, что покупка Qualcomm всегда предполагалась только после переноса штаб-квартиры Broadcom в США.

"Опасения по поводу национальной безопасности не являются риском для подписания договора, так как Broadcom никогда не планировала покупку перед тем, как завершит перенос штаб-квартиры", - сообщает корпорация в заявлении. Компания отмечает, что перенос головного офиса будет завершен к 3 апреля 2018 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заблокировал покупку американской корпорации Qualcomm сингапурским производителем полупроводников Broadcom. Президент США сослался на существование фактов, доказывающих, что Broadcom может по совершении сделки "предпринять действия, которые угрожают национальной безопасности США".

При этом Broadcom ранее объявляла о переносе своей штаб-квартиры из Сингапура в США, что заслужило одобрение Трампа.

Если бы сделка состоялась, сингапурская корпорация получила бы контроль над ключевым игроком рынка телекоммуникационной продукции. Лишь в понедельник Broadcom оценивала перспективы сделки положительно. Сингапурская компания была готова выплатить за американского производителя 117 миллиардов долларов, сделку планировалось завершить к началу апреля.

До этого Qualcomm дважды отклоняла предложение Broadcom о покупке: в ноябре Broadcom была готова заплатить 103 миллиарда долларов за приобретение конкурента, а в начале февраля - 121 миллиард долларов.

Компания Qualcomm - один из крупнейших мировых производителей чипов и компонентов для мобильных устройств, процессорные решения которого используются в смартфонах и планшетах Nokia, LG, Samsung, HTC, Sony и других. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Диего, Калифорния (США).

Broadcom - один из мировых лидеров в производстве интегральных микросхем для устройств связи. Рыночная капитализация компании составляет около 100 миллиардов долларов.