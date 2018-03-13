T'way Air в апреле откроет рейс из Владивостока в южнокорейский Тэгу

ВЛАДИВОСТОК, 13 мар /ПРАЙМ/. Авиакомпании T'way Air в апреле этого года открывает новый рейс между Владивостоком и южнокорейским Тэгу, сообщает администрация Приморья.

Тэгу - четвертый по величине город в Южной Корее, в нем много буддистских храмов и есть парк развлечений.

"Рейс авиакомпании T'way Air по новому для аэропорта Владивосток направлению планируется с апреля текущего года с частотой три рейса в неделю на воздушных судах B-737", - говорится в сообщении.

В феврале аэропорт Владивостока обслужил 152 тысячи пассажиров, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Рост пассажиропотока на международных направлениях за месяц составил 31%. Число пассажиров на рейсах в Юго-Восточную Азию увеличилось в феврале на 40%, в Южную Корею - на 38%, в Японию - на 21%, в Китай - на 18%.