Британский премьер фактически обвинила РФ в отравлении шпиона Скрипаля

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй фактически обвинила РФ в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В этой связи, выступая в понедельник в парламенте, она заявила, что Великобритания в связи с делом об отравлении работавшего на Великобританию Скрипаля готова принять «гораздо более серьезные» меры в отношении России, чем принимались раньше, заявила.

Напомнив о высылке дипломатов, приостановке сотрудничества спецслужб и других мерах, введенных Британией в связи с делом об отравлении экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году, Мэй сказала: «Великобритания готова принять гораздо более серьезные меры в отношении России».

Она пообещала в ближайшее время вернуться в парламент и рассказать о принимаемых мерах.