Одна из первых фотокамер Leica продана на аукционе в Вене за $3 млн‍

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Одна из первых фотокамер, произведенных немецкой компанией Leica Camera AG, была продана на аукционе Westlicht в Вене (Австрия) за рекордные для фототехники $2,976 млн (около 2,4 млн евро).

Предыдущий рекорд также был установлен фотоаппаратом Leica. Он был продан в 2012 году за 2,16 млн евро.

Стартовая цена лота на торгах в Вене составляла 400 тысяч евро. Фотоаппарат купил частный коллекционер из Азии.

Фотокамера Leica "нулевой" серии была создана основателем компании-бренда Эрнстом Лейтцем в 1923 году. Это произошло за два года до выпуска первых серийных камер Leica. Из 25 созданных тогда аппаратов всего три, в том числе проданный экземпляр, до сих пор находятся в рабочем состоянии.