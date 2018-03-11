Минсельхоз предлагает повысить штрафы за производство фальсифицированных продуктов

КРАСНОДАР, 11 мар /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ предлагает повысить штрафы для производителей некачественной и фальсифицированной продукции и временно отбирать лицензии на производство у недобросовестных предприятий, сообщил глава ведомства Александр Ткачев.

"Мы инициируем сейчас ряд поправок в законы, с тем чтобы повысить штраф, вплоть до отбора лицензий на производство тех или иных товаров, где нарушаются ГОСТы, маркировка и так далее", - сказал Ткачев, выступая на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.

"Потому что, к сожалению, копеечные штрафы не страшны для тех, кто сегодня химичит на рынке и портит жизнь во многом тем, кто работает качественно, кого ждет наш потребитель. Он ждет экологически чистую продукцию, нормальную, качественную. Поэтому штрафы в два-три раза увеличиваем и, подчеркиваю, вплоть до отбора лицензии на 90 дней для того, чтобы предприятие остановилось и подумало", - добавил он.

Министр также обратил внимание на опыт зарубежных стран, когда нарушение регламентов при производстве продуктов считается уголовным преступлением. "Я считаю, что мы должны этому следовать", - указал Ткачев.