FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Продажи автомобилей премиум-сегмента в феврале упали на 4%


МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В феврале в России было реализовано 10,2 тыс. новых легковых автомобилей премиум-сегмента, что на 3,9% ниже результатов аналогичного периода 2017 года. Таковы данные исследования аналитического агентства "Автостат".

При этом рост всего рынка автомобилей в последнем месяце зимы составил 25%.

Отметим, что лидером продаж в люксовом сегменте остается продукция компании Mercedes (2,8 тыс. легковых автомобилей, больше на 7,5%, чем в феврале 2017 года).
"Серебро" досталось BMW (2,7 тыс. машин, рост на 12%). На третьем месте - Lexus (1,3 тыс. автомобилей, снижение на 27%).

Кроме того, отметку в 1 тыс. реализованных машин удалось преодолеть и Audi (1,2 тыс. штук, минус 11%).

Версия для печати

Авто

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ