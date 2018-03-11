Замминистра ЖКХ Чибис: Подсчет коммунальных услуг автоматизируют

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В течение 3-5 лет Россия будет повсеместно охвачена автоматизированной системой учета потребления коммунальных ресурсов. Это позволит управляющим компаниям в режиме реального времени дистанционно получать показания с индивидуальных приборов учета в квартирах граждан и отслеживать качество поставки ресурса для последующего начисления платежа, заявил в интервью Федеральному агентству новостей заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Он отметил, что автоматизацию планируется осуществлять за счет ресурсоснабжающих организаций (РСО) и управляющих компаний ЖКХ, а не потребителей. "Соответствующие изменения в законодательство уже готовятся", — сказал Андрей Чибис.

По его словам, реализация этих планов "сделает систему оказания коммунальных услуг в коммунальном хозяйстве на порядок прозрачнее и на порядок удобнее для всех участников рынка и в первую очередь для потребителей". Для них пропадет необходимость специально передавать данные счетчиков, но кроме того автоматизированный учет позволит вводить разные тарифные планы и предлагать скидки при оплате ЖКХ, исходя из сроков и объемов потребления, а также готовности потребителя к своевременным расчетам за "коммуналку".

Замглавы Минстроя пояснил, что сейчас рассматриваются два варианта — либо эти тарифы с дисконтом будут вводиться государством, либо будет предоставлена возможность РСО и управляющим компаниям самим предлагать скидки.