Турпоток из РФ на китайский Хайнань за 2017 г вырос на 251%

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Туристический поток из России на китайский остров Хайнань за 2017 год увеличился на 251% и составил 284 тысячи человек, рассказал в субботу на встрече с журналистами заместитель директора комитета по туризму города Санья (Хайнань) Е Кайчжун.

Представитель китайского туризма подчеркнул, что сейчас на Хайнане большим спросом пользуется изучение русского языка и русской культуры.

"Российский турпоток на остров Хайнань по итогам прошлого года достиг исторического максимума. Вырос на 251% и достиг 284 тысяч человек", - заявил Кайчжун и добавил, что россияне для Хайнаня сейчас стали самыми главными партнерами.

Он напомнил, что правительство в целом поддерживает развитие туризма, в том числе групповые визы, чартерные рейсы, а многие гостиницы делают скидки для поддержки туризма.

"Мы стремимся к тому, чтобы на Хайнань было больше чартерных рейсов не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из других больших городов России. На Хайнане постоянно открываются новые отели, что говорит о том, что остров готовится к еще большему наплыву туристов", - пояснил чиновник.

"Примерно 80% туристов, которые приезжают из России, предпочитают совмещать отдых с китайской медициной, включая массажи, иглоукалывание и тому подобное. Они приезжают на Хайнань снова и снова. Так что можно сказать, что 80% туристов являются возвратными", - уточнил спикер.