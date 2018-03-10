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CК проверяет обстоятельства обрушения на шахте "Беларуськалия" в Белоруссии


МИНСК, 10 мар - ПРАЙМ. Следствие устанавливает обстоятельства инцидента в шахте предприятия "Беларуськалий", сообщила представитель УСК Белоруссии по Минской области Татьяна Белоног.

Накануне МЧС республики информировало, что в шахте "Беларуськалия" произошло обрушение породы, в этот момент там находились двое рабочих. Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой.

На "Беларуськалии" сообщали, что двое рабочих (1973 и 1985 года рождения), которые оказались под завалом в шахте, до сих пор не обнаружены.

"С целью выяснения обстоятельств случившегося в шахту произвела спуск следственно-оперативная группа, работу которой координируют следователи областного аппарата управления Следственного комитета по Минской области, специализирующиеся на расследовании подобных происшествий. Следствием проводится осмотр места, сбор, фиксация следов", - написала Белоног в соцсети Facebook.

По ее данным, следствие изымает производственную и техническую документацию, которая регламентирует порядок проведения данных видов горных работ, допрашиваются работники и должностные лица предприятия.

 

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