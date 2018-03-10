Путин: Санкции не связаны с "вмешательством" в выборы в США

МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин считает, что санкции против России не связаны с "мифическим вмешательством" в выборы в США, это желание остановить развитие страны.

"Послушайте, санкции совершенно не связаны с каким‑то мифическим вмешательством в выборы в США со стороны России. Санкции связаны совсем с другим — с желанием остановить развитие России, сдержать Россию", — сказал Путин в интервью американскому телеканалу NBC.

Путин подчеркнул, что политика сдерживания носит периодический характер и ведется уже десятки лет.

Он отметил, что такая политика является неверной и наносит вред не только российско-американским отношениям, но и американскому бизнесу, потому что дает возможность освободить площадку для конкурентов американского бизнеса на рынке РФ.