ВАШИНГТОН, 10 мар — ПРАЙМ. США призывают Россию выслать финансовых и торговых представителей КНДР, заявила замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер.

"Мы призываем Россию выслать северокорейских финансовых и торговых представителей Северной Кореи, проживающих на ее территории, как этого требует от России резолюция СБ ООН", — заявила Манделкер, выступая в Вашингтоне.

Ранее Совбез ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничили экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Один из пунктов резолюции ограничивает выдачу разрешений на работу гражданам КНДР.

В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции. Согласно межправительственному соглашению между Россией и Северной Кореей, сотрудники дипломатических представительств, а также члены их семей могут по дипломатическим и служебным паспортам пребывать на территории другого государства без виз в течение всего срока их официальной миссии.