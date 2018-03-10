FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

США призывают Россию выслать финансовых и торговых представителей КНДР


ВАШИНГТОН, 10 мар — ПРАЙМ. США призывают Россию выслать финансовых и торговых представителей КНДР, заявила замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер.

"Мы призываем Россию выслать северокорейских финансовых и торговых представителей Северной Кореи, проживающих на ее территории, как этого требует от России резолюция СБ ООН", — заявила Манделкер, выступая в Вашингтоне.

Ранее Совбез ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничили экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Один из пунктов резолюции ограничивает выдачу разрешений на работу гражданам КНДР.

В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции. Согласно межправительственному соглашению между Россией и Северной Кореей, сотрудники дипломатических представительств, а также члены их семей могут по дипломатическим и служебным паспортам пребывать на территории другого государства без виз в течение всего срока их официальной миссии.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ