FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Forbes: Третий представитель семьи Ротенбергов стал миллиардером


МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Состояние совладельца системы "Платон" Игоря Ротенберга, старшего сына Аркадия Ротенберга, составило $1 млрд. Об этом сообщает Forbes.

Игорь Ротенберг в начале 2000-ых успел поработать в Минимуществе и РЖД, и только потом пришел в семейный бизнес. Правда в 2006 году, когда Игорь Ротенберг стал председателем совета директоров управляющей компании "ЭнПиВи Инжиниринг", семейный бизнес был не столь масштабен как сейчас.

Только в 2008 году Ротенберги купили у "Газпрома" 5 компаний нефтегазового строительства за $400 млн. На основе этих 5 компаний был создан холдинг "Стройгазмонтаж", который стал крупнейший подрядчиком на рынке инфраструктурного строительства

Также Игорь Ротенберг был младшим партнером отца еще в одной компании инфраструктурного строительства — "Мостотресте", которая занимается строительством дорог и мостов.

После введения западных санкций Ротенберги разделили активы. Игорь Ротенберг стал владельцем "Мостотреста", "ТЭК Мосэнерго", "Газпром бурение" и "ТПС Недвижимость". Также ему принадлежит 50% компании-оператора системы "Платон".

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ