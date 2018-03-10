Forbes: Третий представитель семьи Ротенбергов стал миллиардером

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Состояние совладельца системы "Платон" Игоря Ротенберга, старшего сына Аркадия Ротенберга, составило $1 млрд. Об этом сообщает Forbes.

Игорь Ротенберг в начале 2000-ых успел поработать в Минимуществе и РЖД, и только потом пришел в семейный бизнес. Правда в 2006 году, когда Игорь Ротенберг стал председателем совета директоров управляющей компании "ЭнПиВи Инжиниринг", семейный бизнес был не столь масштабен как сейчас.

Только в 2008 году Ротенберги купили у "Газпрома" 5 компаний нефтегазового строительства за $400 млн. На основе этих 5 компаний был создан холдинг "Стройгазмонтаж", который стал крупнейший подрядчиком на рынке инфраструктурного строительства

Также Игорь Ротенберг был младшим партнером отца еще в одной компании инфраструктурного строительства — "Мостотресте", которая занимается строительством дорог и мостов.

После введения западных санкций Ротенберги разделили активы. Игорь Ротенберг стал владельцем "Мостотреста", "ТЭК Мосэнерго", "Газпром бурение" и "ТПС Недвижимость". Также ему принадлежит 50% компании-оператора системы "Платон".