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Хакеры Fancy Bear сконцентрировали внимание на странах Востока


  • #Киберпреступность
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КАНКУН (Мексика), 9 мар - ПРАЙМ. Известная русскоязычная группировка хакеров Sofacy (Fancy Bear, APT28) в последнее время начала атаковать военные и дипломатические ведомства стран Востока, сообщил ведущий антивирусный эксперт производителя антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" Курт Баумгартнер на Security Analyst Summit.

Среди атакуемых стран, по его словам, Армения, Турция, Казахстан, Таджикистан, Афганистан, Монголия, Китай и Япония.

Эксперт отметил, что Sofacy - не единственная шпионская кибергруппа, активная в этих регионах. Так, были замечены случаи, когда с хакерами из Sofacy конкурировали русскоязычная Turla, китайскоязычные хакеры Danti и англоязычная группировка Lamberts.

Группу Fancy Bear подозревают в серии кибератак в последние годы на государственные, информационные, военные и другие структуры ряда стран. Наиболее известным из таких обвинений стало обвинение во взломе серверов Демократической партии США и базы данных Всемирного антидопингового агентства в 2016 году. При этом ряд компаний в сфере компьютерной безопасности, а также СМИ и спецслужбы США утверждали, что хакеры действовали по заданию властей РФ. Никаких доказательств последнего представлено не было. В Москве категорически отвергают подобные обвинения, называя их безосновательными.

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Кибербезопасность

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