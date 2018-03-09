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Kaspersky обнаружил уязвимости в популярных смарт-камерах


КАНКУН (МЕКСИКА), 9 мар - ПРАЙМ. Производитель антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" нашла ряд серьёзных уязвимостей в популярных смарт-камерах южнокорейского производителя Hanwha Techwin, которые позволяют злоумышленникам получить удалённый контроль над устройствами, рассказал руководитель группы исследования уязвимостей систем промышленной автоматизации и интернета вещей Kaspersky Lab ICS CERT Владимир Дащенко.

Камеры Hanwha Techwin часто используются в качестве видеоняни, а также для наблюдения обстановки дома или в офисе. Эти устройства взаимодействуют с пользователем и другими его устройствами (компьютером, смартфоном, планшетом) не напрямую, а через облачный сервис. И, как отметил эксперт, именно архитектура этого сервиса оказалась уязвимой к разного рода внешним воздействиям.

Получив доступ к "облаку" и права пользователя, злоумышленник может использовать камеру в атаках на другие устройства, заявил Дащенко, выступая на Security Analyst Summit. В частности, хакер может удалённо загружать и выполнять любой вредоносный код, красть личные данные пользователей, удалённо выводить камеру из строя и так далее. Во время своего исследования аналитики компании обнаружили в облачном сервисе почти 2 тысячи смарт-камер.

"Лаборатория Касперского" сообщила обо всех найденных уязвимостях производителю устройств. К настоящему моменту часть из них закрыта, оставшиеся будут исправлены в ближайшее время, заверил Дащенко.

Комментарием представителя Hanwha Techwin РИА Новости не располагает.

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