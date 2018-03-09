Узбекистан и Таджикистан восстановили движение поездов на южном участке

ТАШКЕНТ, 9 мар - ПРАЙМ. Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон в пятницу открыли движение на железнодорожном участке "Амузанг-Хошади", который связывает южные области двух республик, сообщает компания "Узбекские железные дороги" (УЖД).

Мирзиеев прибыл в пятницу в Душанбе с двухдневным госвизитом. Ранее сообщалось, что Узбекистан и Таджикистан договорились о совместных шагах по скорейшему возобновлению полноценного функционирования железнодорожных, автомобильных и воздушных путей сообщения, а также по снижению тарифов транзитных перевозок.

"Девятого марта нажатием символической кнопки президентами Шавкатом Мирзиеевым и Эмомали Рахмоном состоялась торжественная церемония открытия железной дороги, по которой прошли первые поезда. В режиме телемоста президенты двух стран наблюдали за отправлением первого поезда по линии Амузанг-Хашади", - говорится в сообщении.

По данным компании, открытие этой линии позволит активизировать транзитные пассажирские перевозки и откроет новые возможности для выхода продукции двух стран на рынки Афганистана и Туркмении.

Узбекская сторона в ноябре 2011 года демонтировала железнодорожные пути на перегоне Амузанг-Галаба на своей стороне, мотивируя их сильной изношенностью. В Душанбе считали, что приостановка движения на этом участке ведет к существенным финансовым потерям таджикских железнодорожников, поскольку приходилось направлять составы по более протяженным маршрутам.

В течение почти 25 лет между двумя странами регулярно возникали разногласия. В 2001 году сначала Узбекистан, а потом и Таджикистан ввели визовый режим между двумя государствами. Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев среди первоочередных задач во внешнеполитической сфере назвал "перезагрузку" отношений с соседями по региону, в частности, с Таджикистаном. В конце 2016 года стороны возобновили диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам, весной 2017 года возобновлено прямое авиасообщение между Ташкентом и Душанбе.